Jerago, torna l’avvelenatore di cani: "Polpette mortali per le strade, proteggete gli animali"

Jerago con Orago (Varese) – Polpette avvelenate lungo le strade, nel mirino animali da compagnia, cani e gatti. L’allarme è scattato a Jerago con Orago dopo la disavventura vissuta dalla proprietaria di un cane, una brutta esperienza che nonostante facesse temere il peggio per fortuna si è conclusa bene per l’amico a quattrozampe. Dunque tutto è cominciato alcuni giorni fa, quando la padrona dopo aver portato a passeggio il suo cane ha notato uno strano comportamento nell’animale. Non ha perso tempo e si è recata immediatamente dal veterinario il cui responso non ha lasciato dubbi: il cane aveva inghiottito polpette avvelenate.

Fortunatamente l’animale è stato salvato, nel frattempo il preoccupante episodio è stato segnalato ad Ats Insubria e alla Polizia locale che ha avviato indagini. Ad allarmare il fatto che lo sconosciuto nemico degli animali secondo gli elementi raccolti dagli agenti ha lasciato altre polpette al veleno per strada. Le stesse recuperate sono state sottoposte ad analisi che hanno rivelato la presenza di sostanze tossiche pertanto pericolose.

Al vaglio della polizia locale anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dei ritrovamenti che potrebbero fornire elementi per individuare il "nemico" degli animali che si aggira in paese. Anche l’amministrazione comunale di Jerago ha lanciato l’allarme con un messaggio affidato alle bacheche elettroniche invitando a prestare la massima attenzione. Un mese fa l’allarme era scattato a Fagnano Olona: due i cani avvelenati, uno, Akira, non ce l’aveva fatta, salvato in extremis l’altro. Nessuna traccia dell’avvelenatore che potrebbe aver spostato la sua deplorevole azione in un’altra zona.