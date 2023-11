Varese, picchia un uomo ipovedente in stazione per rubargli il cellulare: arrestato 19enne

Varese, 7 novembre 2023 – Un 19enne è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria con l'accusa di aver picchiato e rapinato del cellulare un ipovedente su un treno fermo alla stazione di Varese e in partenza per Milano.

Il giovane con la scusa di fare una telefonata ha tentato di strappare di mano all'uomo il cellulare. La vittima ha opposto resistenza, il 19enne lo ha spintonato e preso a pugni riuscendo a portargli via lo smartphone e a fuggire.

Subito è scattato l’allarme e gli agenti della Polfer hanno bloccato il rapinatore che in tasca, oltre al cellulare, aveva 76 grammi di hashish. Per lui, che è risultato avere precedenti, è scattata quindi anche una denuncia per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato portato in carcere a Varese.