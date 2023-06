IononEsisto, Mostra Fotografica a Busto Arsizio per Informare sui Disturbi del Comportamento Alimentare

E’ stato lanciato un segnale importante di attenzione sui disturbi del comportamento alimentare con la mostra fotografica #IononEsisto, allestita nel cortile del comune e visitabile ancora oggi, dalle 10 alle 18. Il progetto, promosso e sostenuto dalla Fondazione Ananke di Villa Miralago (Cuasso al Monte) si pone l’obiettivo di far conoscere queste patologie attraverso la fotografia, le testimonianze e il dolore di chi ne soffre in prima persona e delle famiglie coinvolte. Spiega Federica, mamma che ha vissuto la situazione e oggi esponente dell’associazione Ananke "Il nostro intento è di informare e supportare le famiglie e di sensibilizzare e promuovere la prevenzione anche nelle scuole". Gli autori del progetto, Cinzia Fumagalli, madre di un ex paziente, e Marco Rilli, fotografo, dal 2021 hanno intervistato e fotografato circa 100 soggetti (pazienti, familiari, professionisti). La pandemia ha determinato un aumento del 30% di questi disturbi, con gravi ripercussioni sulle famiglie. R.F.