Investe anziano che sta attraversando e non si ferma, caccia al pirata

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Luino per identificare l’automobilista che ieri a Grantola nel tardo pomeriggio ha investito un pedone e si è allontanato senza prestare soccorso. È accaduto intorno alle 18,30 lungo il tratto della provinciale che attraversa il paese del luinese. Subito sul posto i soccorsi con ambulanza e automedica e i carabinieri della Compagnia di Luino per i rilievi del caso. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezza sulla dinamica e ascoltato anche alcune testimonianze.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il pedone, un anziano di 79 anni, stesse attraversando la strada, all’improvviso l’impatto violento con la macchina che l’ha travolto.

L’anziano è rimasto sull’asfalto mentre l’auto che l’ha investito si è allontanata velocemente, il conducente non si è fermato a prestare soccorso. L’anziano ha ricevuto le prime cure sul posto, le sue condizioni sono apparse ai soccorritori gravi, l’urto con la vettura è stato violento, quindi è stato trasportato in ospedale al Circolo di Varese in codice rosso, ricoverato in rianimazione. Nel frattempo i militari della Compagnia di Luino hanno avviato ricerche per individuare l’auto pirata che dopo l’incidente ha fatto perdere le sue tracce. Importanti per l’attività investigativa saranno le immagini delle telecamere in funzione nella zona che saranno nelle prossime ore al vaglio dei carabinieri e che potranno fornire elementi utili per arrivare a identificare il pirata della strada che ieri non si è fermato a prestare soccorso. R.F.