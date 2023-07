Inquinamento Controlli affidati alla Polizia locale

Per prima era arrivata Parabiago ad aprire la strada, ora anche l’amministrazione comunale di Canegrate sembra andare nella stessa direzione e sarà il prossimo consiglio comunale a sancirlo: oggetto del contendere è il sistema di intervento per gli accertamenti sul fiume Olona, che anche Canegrate pare intenzionata ad affidare alla propria Polizia locale, così come il gruppo degli "Amici dell’Olona" aveva avuto modo di proporre a tutte le amministrazioni del territorio. "Canegrate ha accolto in pieno la richiesta nostra e di Legambiente di intervento della Polizia locale per gli accertamenti urgenti in caso di inquinamento del nostro fiume – spiega Franco Brumana, portavoce degli Amici dell’Olona -. Il gruppo consiliare di maggioranza ha presentato una mozione che verrà votata dal consiglio comunale del 24 luglio. Ci aspettiamo un voto unanime anche delle minoranze".

Brumana ricorda anche chi ha aderito e chi, invece, si è defilato: "Parabiago si è già espressa in questo senso ed ha già disposto l’acquisto delle necessarie attrezzature - riassume -. Sicuramente Canegrate e Parabiago collaboreranno per gli accertamenti. Chiediamo ora che aderisca anche San Vittore Olona, che dispone dello stesso comando di Polizia locale di Canegrate. Purtroppo i due comuni a valle e a monte, Nerviano e Legnano, hanno votato contro questo servizio per ragioni assurde, mentre gli altri comuni dell’Olona non si sono ancora pronunciati".

P.G.