Infortunio sul lavoro alla Pasticceria Tacconi, 25enne ricoverato in codice giallo

Infortunio sul lavoro alla Pasticceria Tacconi di via Romanino a Brescia, ieri mattina attorno alle dieci. Un giovane di 25 anni, dipendente dello storico locale, stava sistemando un condizionatore sul terrazzo del condominio dove si trova l’esercizio commerciale, che ha un piano terra e un piano rialzato. Per motivi ancora da capire, il lavoratore è scivolato nel tunnel di accesso al condominio, facendo un volo di circa tre metri. Il titolare e i colleghi lo hanno immediatamente soccorso e hanno allertato il numero unico di emergenza 112, che ha mandato sul posto sia le forze dell’ordine sia il 118. Non è mai stato lasciato solo. Il giovane, che per fortuna non ha riportato ferite gravi, è stato portato alla Fondazione Clinica Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice giallo.

Si dovrà ora capire se tutte le vigenti disposizioni in merito al lavoro siano state rispettate.

Milla Prandelli