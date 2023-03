Infortunio col flessibile Operaio ferito alla mano

Infortunio sul lavoro ieri mattina poco dopo le 9 a Castelveccana, vittima un uomo di 57 anni che è rimasto ferito ad una mano mentre stava lavorando in una falegnameria. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto il personale dell’Areu con l’ambulanza, da Como si è levato in volo l’elisoccorso per accelerare l’intervento. Ancora da chiarire le cause dell’infortunio nel laboratorio, per fortuna non ha messo in pericolo la vita del cinquantasettenne. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si è ferito alla mano mentre stava effettuando una lavorazione con un flessibile. Il personale sanitario l’ha stabilizzato sul posto, quindi il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Nei giorni scorsi a Lavena Ponte Tresa era rimasto coinvolto in un infortunio un anziano di 71 anni, ricoverato all’ospedale di Varese con gravi ferite, riportate mentre stava tagliando un albero su un terreno di proprietà.R.F.