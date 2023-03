Informagiovani, ecco le Job Weeks E l’occasione di trovare un impiego

Anche quest’anno il Coordinamento Informagiovani della Provincia di Varese aderisce a "Job Weeks", iniziativa di Anci Lombardia e della Consulta Regionale degli Informagiovani che prevede una serie di appuntamenti in presenza e online, ad accesso libero e gratuito. Momenti dedicati al tema del lavoroe rivolti a studenti, giovani in cerca di impiego, ma anche operatori dei servizi. L’evento ha preso il via ieri, martedì 28 marzo, e si svolgerà fino all’8 aprile. Il calendario delle proposte in programma è consultabile sul sito della Provincia di Varese nell’area tematica "Giovani", alla voce "Job Weeks 2023". La progettazione e l’organizzazione dell’iniziativa ha come obiettivo il concreto sostegno nell’attuazione alle politiche per i giovani e all’incrocio domanda-offerta di lavoro, oltre che alla promozione tra i giovani di una conoscenza più approfondita del mondo del lavoro che li aspetta fuori dalle aule. In un momento in cui l’emergenza occupazionale è diventata una priorità i comuni e la Provincia di Varese intendono così agevolare la transizione da scuola a lavoro e da lavoro a lavoro, con servizi di accompagnamento e assistenza ai giovani. Il coordinamento InformagiovaniInfomalavoro della Provincia di Varese nello specifico ha organizzato in collaborazione con gli Informagiovani del territorio e il Cfp Ticino Malpensa alcuni incontri per avvicinarsi al mondo del lavoro. Tre i webinar proposti, a partire da un appuntamento sui tirocini estivi, tra diritti e doveri e tutele di studenti e aziende. Quindi i tirocini extracurriculari e il lavoro stagionale, con informazioni su opportunità lavorative nel settore animativo, agricolo e all’estero. Infine il tema dell’empowerment femminile, per rendere consapevoli le studentesse delle loro capacità e favorire l’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro. Sempre dedicata al tema dell’orientamento al lavoro anche l’iniziativa promossa dal Rotary Club di Castellanza, che in collaborazione con Rotary Parchi Altomilanese e Rotaract La Malpensa presenta l’edizione 2023 del "Progetto Operazione Carriere". Il 30 e il 31 marzo più di 1000 studenti degli istituti superiori del territorio incontreranno online 50 professionisti, testimonial di altrettante professioni, da quelle più tradizionali alle più innovative.

L.C.