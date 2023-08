Infopoint di Lavena Bilancio a gonfie vele In due mesi d’apertura assistiti 600 turisti

di Lorenzo Crespi

A due mesi dalla riapertura sono più che positivi i numeri dell’attività dell’Infopoint di Lavena Ponte Tresa. Segno di una vivacità del turismo nel comune di confine, ma anche di un percorso avviato verso la creazione di un network capace di aggregare istituzioni e realtà locali. Con questa finalità sta lavorando il nuovo staff di gestione dell’ufficio turistico regionale, frutto di un accordo di collaborazione tra amministrazione comunale e Canottieri Luino, con risorse molto preparate e motivate. Il compito principale è ovviamente quello di front office, come punto accoglienza e punto informativo per i viaggiatori: i dati sono significativi, se si considera che in due mesi sono stati assistiti circa 600 turisti di 18 nazionalità diverse, che hanno espresso gradimento per il servizio ricevuto. A chi si avvicina all’infopoint vengono illustrate le potenzialità di un territorio votato in particolare al turismo esperenziale, per una vacanza sportiva incentrata su escursionismo, cicloturismo e attività nautiche. Sono sinergici in tal senso i rapporti con gli strumenti e programmi promozionali InLombardia di Regione e Varese Doyoulake della Camera di Commercio di Varese. Recentemente l’infopoint ha anche acquisito la funzione di official point, cioè punto di informazioni e supporto, per il progetto Varese Doyoubike, sempre promosso dall’ente camerale con una ricca offerta di itinerari e proposte per i cicloturisti. "Una grande opportunità per Lavena Ponte Tresa - sottolinea il sindaco Massimo Mastromarino - che rafforza la sua vocazione turistica riferita alle molteplici attività legate al lago ed agli sport nautici, al trekking-escursionismo ed al cicloturismo che il territorio può offrire; senza dimenticare il particolare fascino della Via Francisca del Lucomagno che attrae un buon numero di pellegrini". La parte italiana del cammino rilanciato da qualche anno, che conduce fino a Pavia, prende il via infatti proprio da qui, al confine con la Svizzera. Lo sottolinea il presidente della Comunità montana del Piambello, Paolo Sartorio. "Lavena Ponte Tresa sta assumendo sempre di più il suo ruolo di portale di accoglienza turistica a nord della nostra provincia. Mai come in questo periodo sta valorizzando la vocazione di valico".