Infermieri di famiglia Oltre settemila visite

In un anno sono stati 1.474 i pazienti seguiti dal servizio dell’infermiere di famiglia e comunità attivo presso le quattro case di comunità di Asst Sette Laghi. Nel dettaglio, a Tradate la squadra degli infermieri di famiglia è in servizio dalla metà di febbraio del 2022, con 430 pazienti seguiti. Ad Arcisate e Laveno l’attività è iniziata dalla metà di marzo 2022, con rispettivamente 511 e 422 pazienti. Infine 111 a Varese, dove il servizio è iniziato solo a fine 2022. Gli infermieri di famiglia, professionisti itineranti e flessibili, hanno trascorso quasi 7.000 ore al telefono, per quasi 21mila telefonate e sono stati impegnati in più di 7.000 visite domiciliari e in circa 500 appuntamenti fissati al Pua (punto unico di accesso). Il servizio è stato attivato con l’autopresentazione in 692 casi, nei restanti su segnalazione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o dagli specialisti ospedalieri. La squadra al momento si compone di 36 professionisti appositamente formati per questa nuova funzione che vuole rappresentare un modello di sanità più vicina al contesto di vita del paziente. 11 sono in servizio a Tradate, 8 ad Arcisate, 9 a Laveno e 8 a Varese. Alle quattro case di comunità già attivate entro l’estate se ne aggiungerà una quinta, quella di Sesto Calende, che sarà una sede hub. L.C.