Incontro in Prefettura a Varese, sicurezza ferrovia Zenna - Luino - Gallarate in discussione Incontro in Prefettura a Varese: Rete Ferroviaria e i Sindaci dei comuni lungo la ferrovia Zenna-Luino-Gallarate discuteranno della sicurezza della galleria di Laveno Mombello e della linea in generale, dopo l'incidente del 7 giugno.