Cardano al Campo (Varese), 28 agosto 2018 - A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Busto Arsizio sulla Strada statale 336 "dell'Aeroporto della Malpensa", nel territorio comunale di Cardano al Campo, in provincia di Varese.

Coinvolti tre veicoli, un ferito è stato trasportato in ospesale con l'elisoccorso. Sul posto sono presenti il personale dell`Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza. In particolare, i vigili del fuoco hanno estratto due persone rimaste incastrate nelle lamiere delle auto usando la cesoia-divaricatore.