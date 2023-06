Incidente mortale a Provaglio d’Iseo: l’autista patteggia un anno e 4 mesi per omicidio colposo

Brescia, 23 giugno 2023 – Il 2 settembre 2022 aveva causato il tragico frontale sulla SP 510, nel territorio del comune di Provaglio d’Iseo nel Bresciano, nel quale aveva perso la vita Ifejames Folayon, 34 anni, autotrasportatore di origini nigeriane ma residente da tanti anni a Brescia.

Per quell’incidente il conducente dell’autocarro – M. I., 38 anni, di Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese – ha patteggiato la pena oggi, in Tribunale a Brescia, un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, per il reato di omicidio stradale.

Il drammatico frontale avvenne poco dopo le 9.30 del mattino del 2 settembre dello scorso anno. Come hanno accertato gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Iseo, che hanno effettuato i rilievi, l’imputato stata percorrendo la Sp 510 con direzione di marcia da Brescia verso Iseo alla guida di un autocarro Volkswagen Crafter quando, nell’affrontare una curva volgente a destra, “senza moderare la velocità perdeva il controllo del proprio veicolo e invadeva l’opposta corsia di marcia andando a scontrarsi frontalmente contro l’autocarro Renault Master condotto da Folayon.

L’autotrasportatore di origini nigeriane era stato trasportato in condizioni disperate presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, ma alle 12.45 di quello stesso giorno morì. Ifejames Folayon, oltre alla compagna e un figlioletto di appena due anni, ha lasciato in un dolore immenso anche i due fratelli che sono emigrati con lui in Italia.