Inceneritore ex Accam. L’impatto sulla salute: "Basta ritardi sullo studio"

Che fine ha fatto l’indagine epidemiologica sugli effetti sulla salute nell’area dell’inceneritore ex Accam, oggi Neutalia? Sull’argomento ha presentato un’interrogazione il consigliere comunale Emanuele Fiore (Gruppo Misto). Ricorda Fiore che il 31 gennaio di quest’anno il consiglio comunale all’unanimità ha votato la mozione sull’aggiornamento e l’implementazione dell’indagine realizzata da Ats Insubria e Ats Milano Città Metropolitana nel 2016, con risultati già preoccupanti. In quella seduta il sindaco Emanuele Antonelli, sottolinea il consigliere " informava che la conclusione prevista per l’indagine era entro l’estate 2023 e di aver chiesto il coinvolgimento del dottor Paolo Crosignani", proposto quale esperto di parte, fin dalla stesura del protocollo. Fa rilevare ancora l’esponente del Gruppo Misto che nel consiglio comunale del 27 aprile il Sindaco informava di una lettera di Ats Metropolitana che avendo ricevuto le informazioni necessarie da Neutalia poteva avviare la stesura del protocollo di indagini da ultimare, si prevedeva, per la fine di maggio, documento che sarebbe stato condiviso con Neutalia, i sindaci e i comitati del territorio. Nel mese di luglio il protocollo dell’indagine è stato trasmesso, dal sindaco al dottor Crosignani, successivamente il 9 agosto, lo stesso Fiore ha inviato al sindaco il parere del dottor Crosignani in merito al protocollo. Poi è calato il silenzio.

Per questo Fiore con l’interrogazione chiede chiarimenti in merito alle motivazioni dei continui ritardi, al mancato coinvolgimento dei sindaci e dei comitati e ai tempi di attivazione dello studio epidemiologico, una priorità dopo 50 anni di convivenza con l’inceneritore. E chiede aggiornamenti anche il Comitato No Inceneritore che nei giorni scorsi ha diffuso un comunicato nel quale ha espresso la sua preoccupazione per i ritardi che riguardano proprio lo studio epidemiologico. "Non si sa nulla – si legge nella nota, quindi prosegue il Comitato " Per noi è estremamente difficile comprendere perché chi, amministrando una città, non agisca con forza, solerzia e determinazione nel pretendere di ottenere al più presto possibile i dati sulle conseguenze sulla salute dei cittadini che dovrebbe rappresentare, la salute è un diritto di tutti e viene prima di tutto".