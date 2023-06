Incendio a Cadegliano Viconago, le indagini su un litigio familiare

A Cadegliano Viconago nella notte tra venerdì e sabato un’abitazione di corte situata in via Vittorio Emanuele II, in località Arbizzo, è stata teatro di un incendio. L’episodio è avvenuto nel cuore della notte. Il telefono del 115 suona intorno alle due e mezza. Quando i mezzi dei vigili del fuoco sono arrivati nel paese a ridosso del lago di Lugano – sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco arrivate da Luino, Laveno e Tradate con tre autopompe, due autobotti e tre fuoristrada dotati di modulo antincendio – si sono trovati di fronte a una situazione già piuttosto compromessa. Le fiamme avevano infatti interessato completamente lo stabile e la copertura dello stesso propagandosi poi a quelli vicini, due in particolare. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le attività sono state particolarmente complesse, dato che si sono concluse solo nella tarda mattinata di ieri.

Fin qui la cronaca delle operazioni di servizio, che in un primo momento sembravano riguardare un rogo come tanti altri che hanno origine per cause accidentali. Ma sono emersi poi altri dettagli sulla vicenda, sulla quale stanno adesso indagando i carabinieri della Compagnia di Luino. In base a una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato il culmine di un violento litigio scoppiato fra il figlio ventenne e i suoi genitori: gli inquirenti – che mantengono il massimo riserbo – stanno vagliando la posizione del ventenne per definire un’eventuale sua responsabilità. L’ipotesi sotto l’esame dell’autorità giudiziaria, infatti, è che il giovane possa aver appiccato volontariamente l’incendio, senza forse valutare quali sarebbero potute essere le conseguenze del gesto. Conseguenze in effetti pesanti. Le fiamme hanno reso inagibile l’abitazione, mentre il padre del ragazzo sarebbe rimasto lievemente e intossicato dal fumo, e portato in ambulanza in ospedale per dei controlli. L.C.