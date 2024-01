In treno con le dosi pronte, pusher scoperto

In treno con quasi due etti e mezzo di droga, già suddivisi in involucri destinati allo spaccio al dettaglio. George Ege, nigeriano di 29 anni senza fissa dimora, è stato arrestato martedì pomeriggio dagli agenti della polizia ferroviaria della stazione di San Giovanni, abitualmente impegnati nei controlli ai passeggeri in viaggio.

L’uomo si trovava su un treno diretto a Como: all’altezza di Cermenate, quando ha visto gli agenti, ha cercato di allontanarsi, ma senza troppo successo, dal momento che si trovava a bordo di un treno in movimento. È stato quindi sottoposto a controllo, e trovato con nove involucri contenenti droga. Per la precisione, circa 150 grammi di marijuana e 90 di hashish, così come hanno confermato le prime analisi fatte nell’immediatezza utilizzando i reagenti a disposizione della Questura.

Ege aveva inoltre con sé 310 euro in contanti e un telefono cellulare, sequestrato assieme a droga e denaro, con l’ipotesi che potesse essere di interesse per le indagini.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissimo che si è svolto ieri mattina. L’uomo, dopo la convalida, ha chiesto un rinvio per i termini a difesa ed è stato rilasciato con la misura del divieto di dimora in provincia di Como.

È plausibile che lo stupefacente fosse destinato al mercato al dettaglio, anche se non è chiaro il ruolo dell’arrestato.

Nel frattempo rimangono stabili le condizioni del marocchino aggredito sabato sera nei boschi di Fino Mornasco, in via Campagnola, assieme a un connazionale che invece è stato già dimesso. Entrambi sono stati colpiti con bastoni e feriti a coltellate, probabilmente da altri nordafricani, che hanno individuato la loro zona di spaccio. Il giovane, di circa 25 anni, è stato sentito dai carabinieri ma, come prevedibile, ha detto di non sapere nulla di nulla: dei motivi per cui è stato aggredito, chi erano gli uomini che hanno raggiunto lui e il connazionale finito pure in ospedale, ma in condizioni molto più gravi. I carabinieri, che indagano sull’agguato, sono risaliti al bivacco utilizzato dai due, ormai dismesso e privo di contenuti interessanti. Le indagini sono concentrate soprattutto sulla Skoda che, poco distante, ha avuto un incidente, sulla quale erano probabilmente in fuga gli aggressori.

Paola Pioppi