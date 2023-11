In giro per Varese con una pistola nell’auto: fermato dalla polizia

Un uomo di 33 anni, albanese, è finito in carcere per detenzione abusiva di arma da fuoco e possesso di beni di dubbia provenienza. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Volante della Questura hanno notato due individui dal comportamento sospetto, fermi a bordo strada. I poliziotti hanno deciso di intervenire per accertamenti, uno dei due soggetti è stato subito riconosciuto come pregiudicato, precedentemente arrestato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. Durante il controllo, l’altro ha cominciato a dare segni di nervosismo. A quel punto gli operatori hanno controllato anche l’auto dell’uomo, dove è stata rinvenuta una pistola semiautomatica illegalmente detenuta. Nel corso della perquisizione, la polizia ha inoltre sequestrato un orologio Rolex e un’ingente somma di denaro suddiviso in piccoli tagli. L’albanese non è stato in grado di fornire spiegazioni sul possesso di questi beni.