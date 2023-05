In auto senza patente tenta d’investire i vigili

Al volante di un’auto senza patente, senza certificato assicurativo e con precedenti penali ha provato a forzare un controllo per darsi alla fuga: il protagonista è un 32enne, è stato infine sanzionato e denunciato. L’uomo, residente a Villa Cortese, mentre stava percorrendo via San Michele del Carso non si è fermato all’alt della pattuglia della polizia locale dandosi alla fuga, accelerando e tentando di investire gli agenti. Grazie al numero di targa del veicolo è stato poi individuato. L’uomo, con precedenti per ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha subito sanzioni amministrative per oltre 5mila euro ed è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. P.G.