In arrivo un nuovo sistema digitale, addio alle vecchie cedole librarie cartacee

Stop alle vecchie cedole librarie cartacee, via libera a un nuovo sistema digitale. E’ questa la novità per il nuovo anno scolastico 20232024, che interesserà le famiglie dei bambini frequentanti la scuola primaria. Le cedole non verranno più stampate e distribuite agli alunni, in quanto gli uffici comunali trasmetteranno alla ditta che gestirà il servizio gli elenchi dei beneficiari, e la ditta abbinerà il codice fiscale del bimbo iscritto alla scuola e il relativo contributo spettante per i libri di testo. Le famiglie dovranno solo recarsi nelle cartolibrerie convenzionate e presentare la tessera sanitaria. A ogni prenotazione e ritiro libri, verrà scalato l’importo dovuto dal totale disponibile, fino a esaurimento del contributo spettante.