Immobili confiscati alla mafia Un nuovo appartamento per famiglie in emergenza

di Rosella Formenti

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio punta ad acquisire un altro immobile sequestrato alla criminalità organizzata sul territorio, un appartamento in via Motta 1. Su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani, la giunta ha deliberato di manifestare all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) l’interesse all’acquisizione a titolo gratuito dell’unità immobiliare confiscata. L’intenzione di Palazzo Gilardoni è di realizzare progetti di accoglienza abitativa temporanea per persone singole o nuclei familiari in condizione di grave disagio sociale ed economico, o di estrema povertà, per i quali si renda necessario trovare nell’emergenza una sistemazione abitativa.

Un esempio positivo a cui guardare c’è già, è l’intervento attuato dal Comune nei locali dell’ex pizzeria confiscata alla mafia in via Quintino Sella. Il 21 marzo, in occasione della Giornata della memoria delle vittime della mafia, nell’immobile ex pizzeria sono stati inaugurati al primo piano due alloggi (un monolocale e un bilocale) ristrutturati e destinati all’accoglienza abitativa in situazioni d’emergenza. "La rinascita di questo immobile è molto importante per la città" aveva detto il sindaco Emanuele Antonelli, sottolineando la destinazione di una parte dello spazio ad attività sociali per l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. I locali al piano terra infatti sono stati infatti assegnati alla San Vincenzo, impegnata in collaborazione con alcune imprese del territorio a promuovere attività legate alla formazione e all’educazione di giovani e adulti, importanti strumenti di educazione alla cittadinanza attiva e di contrasto all’illegalità.