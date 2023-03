Il vicino dà l’allarme Sfuma truffa ad anziana

Il buon vicinato è davvero prezioso, lo conferma un cittadino di Malnate che con il suo intervento ha sventato una truffa a danno di un’anziana che stava per finire nella trappola. Il copione messo in atto dalla truffatrice, una giovane di 20 anni, quello purtroppo ben noto della telefonata che comunica alla vittima individuata per il raggiro un grave incidente in cui è stato coinvolto un familiare. E così è stato per l’anziana di Malnate che veniva informata dell’incidente alla figlia e della conseguente necessità di soldi per l’intervento che doveva subire. La settantenne, spaventata, ha recuperato i soldi e i gioielli che aveva in casa per consegnarli come richiesto al telefono. Nell’attesa di consegnare i suoi averi l’anziana ha per fortuna raccontato quanto stava accadendo al vicino di casa che ha subito richiesto l’intervento della Polizia locale. Poco dopo è arrivata una giovane per ritirare soldi e gioielli, ma è stata colta in flagranza dagli agenti che l’hanno denunciata per i reati di truffa e ricettazione; alla stessa sono anche stati sequestrati un’ingente somma di denaro, telefoni e gioielli che la ragazza, senza giustificarne il motivo, aveva con sé. Agli agenti e al cittadino il grazie del sindaco Irene Bellifemine.