Il sindaco Nuccia Berra si ricandida, a sfidarla arriva Roberta Cé

Due sole liste per le elezioni amministrative del prossimo maggio a Cerro. Una sfida tutta al femminile fra “Bene Comune“ e la candidatura di Roberta Cé e la lista dell’attuale prima cittadina, Nuccia Berra, con la lista "Nuccia Berra sindaco". Eletta consigliera comunale nel 2018 con 211 voti di preferenza, Roberta Cé, imprenditrice classe 1961, si era dimessa nel 2020 dopo essersi vista contestare, a due anni dalle elezioni, l’incompatibilità tra il suo ruolo nel parlamentino cittadino e la carica di presidente del corpo musicale cittadino. Dal canto suo Nuccia Berra, sindaco di Cerro Maggiore, aveva già annunciato la sua volontà di ripresentarsi alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 per tentare la riconferma. A suo supporto la coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ed ecco il logo: "Ci sono i tre simboli delle forze politiche e il richiamo alla componente ‘civica’, direttamente legata al sindaco, che ha voluto seguirci in questa nuova avventura - spiegano dalla lista di Berra - Ho chiesto un simbolo rinnovato per questa tornata elettorale, perchè in questi 5 anni sono cambiate tante cose". Non saranno della partita anche l’ex sindaco Antonio Lazzati e l’ex assessore Calogero Mantellina. Nessuna notizia dei Cinque Stelle. Il rinnovo dell’amministrazione locale è fissato per domenica 14 e lunedì 15 maggio.