Il sindacato Adl "Situazioni da risolvere"

Ancora un’aggressione immotivata, improvvisa, ad una lavoratrice all’interno dell’aeroporto di Malpensa: è allarme per lavoratori e sindacato.

La situazione preoccupante, già vissuta di recente da altre addette nel settore delle pulizie in servizio allo scalo e segnalata dal sindacato Adl, si è ripetuta nel pomeriggio di lunedì al Terminal 1 e anche questa volta responsabile dell’aggressione sarebbe una senzatetto, tra quelle che vivono in aeroporto. La clochard avrebbe preso a pugni senza motivo la lavoratrice, che ha riportato leggere ferite mentre lo spavento è stato grande.

"Non è possibile lavorare in questa situazione – dice una lavoratrice – non sai mai che cosa aspettarti da queste persone, con i loro comportamenti. Per loro ci dovrebbe essere una sistemazione, invece stazionano da tempo in aeroporto, una convivenza problematica".

Il sindacato torna a sottolineare: "Sono situazioni di pericolo che creano apprensione, in particolare tra il personale femminile". E sempre Adl fa rilevare l’atteggiamento di indifferenza da parte delle diverse autorità aeroportuali e chiede gli interventi necessari a garantire quelle condizioni di sicurezza che sono indispensabili per poter lavorare con serenità.

Va ricordato che alcune settimane fa i carabinieri, dopo un servizio di controllo in aeroporto, avevano individuato diverse persone che non avevano motivo per trovarsi nell’aerostazione, quindi avevano proposto e ottenuto nei confronti di 10 senzatetto altrettanti provvedimenti di allontanamento.

Rosella Formenti