Il ramo caduto davanti al Comune "Colpa di potature sbagliate"

di Rosella Formenti

La caduta di un grosso ramo che una settimana fa si è staccato da un albero di carpino in via Fratelli d’Italia è un segnale che non va trascurato. Per fortuna il distacco è avvenuto di prima mattina, in giro non c’era nessuno e dunque non ci sono state conseguenze né per le persone né per le cose. Sulla questione interviene Paola Gandini, presidente del circolo di Legambiente Busto Verde che ricorda anche episodi recenti, come i rami caduti in altre zone della città a causa del forte vento. Per la presidente i rami si staccano "perché gli alberi in passato sono stati capitozzati e non hanno ricevuto una corretta manutenzione". Spiega "Sono stati capitozzati gli alberi in viale Lombardia, via Lualdi, via Azimonti, ma anche in viale Toscana, in futuro vedremo le conseguenze come già visto in via Fratelli d’Italia". La presidente fa rilevare "Ci siamo lamentati spesso con l’Ufficio del verde ma siamo stati inascoltati". Quindi la replica a chi sostiene che quell’intervento, la capitozzatura sarebbe necessaria per contrastare la scarsa illuminazione dei viali alberati, sottolinea Gandini "la soluzione del problema dei viali poco illuminati non deve essere quella di rovinare il patrimonio arboreo cittadino, ma quella di sostituire i lampioni con altri che non interferiscano con le alberature e consentano una adeguata illuminazione dei viali". Attenzione alle condizioni degli alberi anche a Cassano Magnago dove è stato deciso l’abbattimento per cinque piante ritenute pericolose, sono gli esemplari di tiglio in piazza 25 Aprile, un’area che sarà interessata da interventi di riqualificazione. La decisione fa seguito alla perizia dell’agronomo incaricato di verificare lo stato di salute delle piante, quindi dopo l’estate sarà effettuato l’intervento.

Assicura il sindaco Pietro Ottaviani "ne ripianteremo altrettante, non perderemo il verde". In programma questa settimana sopralluoghi da parte dei volontari della Protezione civile in punti dove sono segnalati esemplari morti potenzialmente pericolosi. A Luino, dove il 26 giugno scorso si è sfiorata la tragedia, davanti all’oratorio, per la caduta di un grosso ramo di ippocastano, che ha ferito gravemente una bambina di 7 anni e la mamma di 45 anni, il Gruppo Lavoro Trasporti e Vivibilità, ha presentato un dossier su ciò che sta intorno al sedime ferroviario luinese sottolineando la necessità di interventi di manutenzione che riguardano i boschi, le pareti rocciose, i corsi d’acqua lungo la linea ferroviaria.