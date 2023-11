Il presidio per il rottweiler ucciso. Coro di no alla caccia nel parco

PARABIAGO (Milano)

Un presidio rumoroso per dire no alla caccia nel plis del Roccolo. Un centinaio di persone ieri ha manifestato nel parco del Roccolo per dire "No alla caccia" dopo l’uccisione di Uma, la rottweiler di 14 mesi ammazzata a Parabiago da un cacciatore in fondo a via Delle Viole a poca distanza da un ragazzino di 13 anni. Oggi in campo sono scesi gli attivisti di vari gruppi come Fronte Animalista, Meta, Avi, No Mattatoio e Partito Animalista che hanno chiesto di vietare la caccia Plis del Roccolo. Non era presente il sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, il quale aveva già incontrato gli animalisti in settimana. "Ho incontrato i gruppi di animalisti pensando di dar vita a uno scambio di opinioni in merito a quanto accaduto qualche settimana fa. Uno scambio di opinioni che portasse a ragionare anche su eventuali misure da adottare. In verità, dopo aver ascoltato tutti e tre gli attivisti presentatisi, non é arrivato il mio turno, non mi è stata data la possibilità di esprimere il mio parere. Sono stato interrotto bruscamente da uno dei tre e non ho più avuto modo di dire nulla. A quel punto l’incontro si è concluso. Pertanto, non mi mettano in bocca concetti e parole che non ho detto, perché davvero non ho potuto dire nulla. Mi hanno riferito successivamente che sono stato apostrofato in mia assenza con la frase "Sei proprio un leghista". Gli animalisti, dopo i tanti incidenti, hanno chiesto di vietare la caccia come già accade da tempo al parco Altomilanese.

Christian Sormani