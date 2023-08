Il nuovo Pgt alla prova osservazioni Radice: "Ridotto il consumo di suolo"

di Christian Sormani

Il nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio, mostra le sue carte dimostrando la sua sostenibilità ambientale. Fino al 16 settembre, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati possono presentare le osservazioni ai fini della Valutazione ambientale strategica, la cosiddetta Vas. "Col nuovo Pgt, Legnano riduce del 65,61% il consumo di suolo e migliora il suo bilancio ecologico, scommettendo sulla rigenerazione urbana come strumento per i grandi e piccoli interventi. Dopo i 45 giorni di osservazioni, sarà discusso in Commissione e con le parti interessate, per poi passare all’approvazione da parte del Consiglio comunale": questo il messaggio mandato ai legnanesi dal sindaco Lorenzo Radice. Il processo di Vas, infatti, riveste il ruolo fondamentale e specifico di integrare le considerazioni ambientali durante il processo di formazione del Pgt, e non successivamente, per garantire che l’attività pianificatoria si mantenga entro una piena sostenibilità ambientale.

Da rimarcare che, in questa fase, le osservazioni alla proposta di piano dovranno essere di carattere esclusivamente ambientale; le osservazioni al documento nella sua interezza e in tutti i suoi aspetti saranno possibili dopo il passaggio in Consiglio comunale per la sua adozione.

E in questi giorni è arrivata anche la reazione del consigliere di minoranza Franco Brumana: "Sulla pagina del sindaco permane un post nel quale, dopo i consueti autoelogi, comunica che la facoltà di presentare osservazioni appartiene agli enti territoriali e ai “soggetti competenti“ che sono stati individuati nel rapporto ambientale. Questa violazione della norma che considera essenziale la fase delle osservazioni dei cittadini è stata frutto di distrazione, favorita dal più volte manifestato disprezzo per una reale partecipazione, oppure di una scelta consapevole? Ai legnanesi il giudizio. Non si può ignorare che l’autorità procedente aveva correttamente scritto che chiunque può presentare le osservazioni. Com’è possibile che, poi, il Pd e il sindaco abbiano ignorato quanto scritto dall’autorità procedente?".

"La rigenerazione come principio guida – ribatte il sindaco mettendo di nuovo l’accento sulle caratteristiche del Pgt – sarà applicata non soltanto negli interventi di recupero di grandi aree, ma diventerà il criterio per effettuare microinterventi diffusi sul territorio, che connetteranno fisicamente parti di città facilitando, nel contempo, la socialità e contribuendo a creare quindi relazioni fra le persone".