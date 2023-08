"Il mio drone a disposizione di chi ha i tetti danneggiati"

Si è messo a disposizione, con il suo drone, dei saronnesi e di tutti coloro che, avendo danni a case e aziende, avevano bisogno di fotografare i danni, o di effettuare controlli dall’alto. È stata al servizio della comunità l’estate di Stefano Bergamini (nella foto) il 36enne saronnese diventato un vero e proprio punto di riferimento. Il saronnese lavora come portiere di notte in un hotel alle porte del Comasco ma da anni coltiva la passione per il volo "prima con elicotteri e aeroplani telecomandati negli ultimi anni con un drone". Proprio forte di questa sua esperienza nelle ultime settimane si è messo a disposizione di chi si è trovato casa e proprietà danneggiate dalle due grandinate del 21 e 24 luglio e dalla tempesta di acqua e vento del 31 agosto.

"Dopo l’ondata di maltempo ho sentito che c’erano persone che avevano bisogno di aiuto per ispezionare i tetti delle case e delle aziende danneggiate. Ho fatto per 13 anni il volontario di Croce Rossa e so quanto è importante aiutarsi in circostanze così difficili e improvvise e così mi sono reso disponibile". Prima con il passaparola poi con un post su Facebook Stefano si è messo all’opera aiutando una cinquanta di persone tra privati ed aziende: "Le situazioni più critiche le ho fotografate a Gerenzano e Rovello Porro ma anche i tetti di Saronno hanno avuto notevoli danni". S.G.