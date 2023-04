Il Lions Club scende a fianco dei bisognosi

Anche il Lions Club Parabiago Host ha preso parte attiva al “Lions Day“, il giorno in cui i Lions (organizzazione mondiale no profit nata nel 1917 grazie all’opera di Melvin Jones) presentano alla popolazione la loro attività e promuovono una raccolta di fondi a sostegno di attività benefiche. Il Lions Club Parabiago Host ha partecipato con un gazebo nella piazza della chiesa parrocchiale di Gesù Crocifisso, a Ravello. Era presente la presidente della zona B Silvia Colombo. Sono state illustrate alla cittadinanza le numerose e significative iniziative in corso, a cominciare dal service principale dell’annata lionistica 2022-2023 “We will care“, a favore della pazienti oncologiche. Un altro importante service è quello a favore del “Fondo Prossimità Famiglia“ per le famiglie bisognose. Fra le iniziative in programma la tradizionale cena di beneficenza, in collaborazione con l’oratorio S. Stefano, che si terrà il 28 aprile. Per la partecipazione alla cena si richiede un contributo di 25 euro a persona. Per info: Amelia 3936556155, Giorgio 3406389583, Paolo 3470163504.