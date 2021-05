Incontro " a distanza" tra i sindaci dei nove comuni del Cuv (consorzio urbanistico volontario) e gli assessori regionali Raffaele Cattaneo (Ambiente), Pietro Foroni (Protezione civile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture). Temi del confronto lo sviluppo green, le infrastrutture, l’indotto e la programmazione...

Incontro " a distanza" tra i sindaci dei nove comuni del Cuv (consorzio urbanistico volontario) e gli assessori regionali Raffaele Cattaneo (Ambiente), Pietro Foroni (Protezione civile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture). Temi del confronto lo sviluppo green, le infrastrutture, l’indotto e la programmazione territoriale nell’area di Malpensa. Nel territorio si guarda con grande attenzione alla ripresa di Malpensa come volano di ripartenza per l’area che convive con la sua presenza. L’attuale complessa situazione è quindi occasione per riflettere sui problemi da risolvere e nello stesso tempo continuare il dialogo sullo sviluppo futuro di Malpensa, uno sviluppo che, ribadiscono i sindaci, deve essere sostenibile. L’altro giorno il confronto nel quale è stato possibile scambiare informazioni e nello stesso tempo confermare la volontà di individuare strumenti condivisi per lo sviluppo territoriale, ambientale ed economico intorno all’aeroporto. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati dello studio sulla qualità dell’aria dal quale è emerso che la diminuzione drastica del traffico aereo non ha portato sostanziali modifiche all’inquinamento, la conferma della necessità di intervenire con opere che migliorino la viabilità, come la tangenziale di Somma Lombardo, sulla quale è in corso un approfondimento. Strumento chiave è il Masterplan sul quale è aperto un confronto con Sea, tenendo conto anche delle osservazioni dei sindaci mentre per la programmazione territoriale dell’area intorno a Malpensa si attende il piano territoriale di coordinamento provinciale di Varese. R.F.