Il Comune punta su tecnologia e innovazione

La sindaca di Nerviano Daniela Colombo: "Capitale umano e tecnologia. Così Nerviano punta sull’innovazione". Il piano triennale per l’Informatica nella pubblica amministrazione, emanato ogni anno dall’Agenzia Governativa Italia Digitale (AGID), è uno strumento fondamentale di guida per le pubbliche amministrazioni. Ha lo scopo di stimolare un progressivo miglioramento del rapporto dell’ente con il cittadino per efficientare le modalità operative interne e ottenere ottimizzazioni, trasparenza e semplificazione. Nel piano si indica il "Cloud" (sistema che permette di elaborare e archiviare i dati in rete, condividendo tramite Internet le stesse informazioni tra più utenti) come la chiave della trasformazione digitale consentendo una vera e propria rivoluzione del modo di pensare i processi e il lavoro. Il nuovo sistema informatico che a breve verrà utilizzato dal comune di Nerviano è basato sul Cloud SaaS (Software as a Service), grazie al quale gli applicativi presenti all’interno del Cloud saranno utilizzabili dai dipendenti anche online da computer, smartphone e tablet, rendendo la condivisione dei documenti e quindi la collaborazione tra i vari uffici comunali semplificata e agevolata. Anche il sistema gestionale, utilizzato per espletare la maggior parte dei servizi della macchina comunale, a breve verrà migrato in Cloud secondo le medesime finalità. "Infatti, grazie ai fondi Pnrr, l’Ente si è aggiudicata la somma di 121.992 euro che utilizzerà per trasferire tutti i sistemi informatici verso il Cloud SaaS - spiega Daniela Colombo -. Insomma, è in atto una forte spinta verso l’innovazione per riprogettare i servizi al cittadino e ottimizzare i processi".

Riguardo l’amministrazione comunale c’è un cambio. Silvia Tagliaferri lascia il consiglio comunale di Nerviano a un anno e mezzo dalle elezioni. La consigliera comunale ha rassegnato le dimissioni a causa di una variazione dei propri impegni lavorativi. "Ringrazio tutti per avermi accompagnato in questa bellissima esperienza – ha sottolineato Tagliaferri nell’ultima seduta consiliare – e auguro buon lavoro a chi mi sostituirà in questo ruolo". Al suo posto entrerà ora in consiglio Marta Spezi. Ch.S.