Il centenario di nascita Omaggio a Santa Beretta Pellegrinaggio dal Papa

di Christian Sormani

Una rappresentanza nutrita della comunità pastorale Santa Gianna Beretta Molla ha partecipato mercoledì scorso all’udienza generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Il tutto nel corso del pellegrinaggio di tre giorni a Roma organizzato in occasione del centenario della nascita della santa. Presenti a Roma don Giuseppe Marinoni, don Paolo Masperi, i sindaci di Magenta, Mesero e Bernate e alcuni pellegrini di Boffalora Ticino. "Una grande emozione, un momento indimenticabile – ha commentato il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo – Abbiamo voluto esprimere al Santo Padre la gioia di essere da lui ricevuti proprio alla fine di un anno intenso che stiamo vivendo e durante il quale abbiamo voluto celebrare la figura di santa Gianna. Con la sua vita esemplare, ha testimoniato i valori più profondi della cristianità, la sacralità della vita e l’importanza della famiglia ed è stata ed è di ispirazione non solo per i magentini, ma per tanti fedeli di tutto il mondo che ogni anno si recano nei luoghi dove ha vissuto: Magenta dove è nata, ha esercitato la sua professione di medico e visto crescere la sua fede, e Mesero dove si erge il santuario a lei dedicato e dove è sepolta". Intanto proseguono le vendite del libro "I Fioretti di Santa Gianna", scritto dalla docente universitaria Elena Rondena che è stato realizzato per volontà della comunità pastorale di Magenta, con il contributo delle amministrazioni comunali di Magenta e di Mesero, nell’ambito delle iniziative per l’anno centenario della nascita della santa. Il libro di 152 pagine raccoglie una serie di testimonianze, tanto semplici quanto profonde, delle "sue ragazze" dell’Azione Cattolica che avendola conosciuta in vita hanno voluto condividere i loro ricordi, come la frase "tra i suoi insegnamenti, ne ricordo uno in particolare che diceva: non bisogna fare cose grandi per diventare santi, ma (lo si diventa) solo facendo la volontà del Signore". Il prevosto don Giuseppe Marinoni, a proposito del libro, svela di avere trovato in casa parrocchiale nel 2015, anno del suo arrivo a Magenta, un raccoglitore rosso con alcune brevi testimonianze su santa Gianna, che gli erano sembrate subito molto belle e interessanti. In seguito, ritenendo che la lettura fosse utile per approfondire la conoscenza della santa di Magenta, si è attivato per fare in modo che venissero divulgate con la pubblicazione.