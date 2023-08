Il bimbo di 18 mesi caduto: esce dal coma, in osservazione

Qualche segno di miglioramento per il piccolo romeno di 18 mesi entrato in coma dopo aver battuto violentemente la testa contro un muro, venerdì sera nella sua casa di Annicco. La buona notizia è che il bambino si è svegliato dal coma ed è vigile. I medici tuttavia continuano a riservarsi la prognosi, che potrebbe essere sciolta questa mattina. Intanto continuano le indagini dei carabinieri che a oggi non vedono alcun indagato e a nessuno dei familiari presenti al momento del grave infortunio vengono sin qui addossate responsabilità. Secondo quanto raccontato dalle tre persone presenti al momento dell’incidente – padre, madre e una parente – la mamma stava allattando il bambino quando il piccolo ha avuto uno scatto improvviso e incontenibile che lo ha portato a sbattere violentemente il capo contro un muro.

L’impatto è stato talmente forte che il bambino ha perso i sensi e gli sforzi dei parenti per rianimarlo sono risultati inutili. Erano le 22.20 quando sono stati chiamati i soccorsi. Il medico intervenuto, viste le condizioni del piccolo, ha chiamato immediatamente un’eliambulanza e ha fatto trasportare il bambino all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunto in coma, è stato giudicato in pericolo di vita ed è stato quindi ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Pier Giorgio Ruggeri