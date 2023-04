Il bilancio del Comune Ripianato il disavanzo di Palazzo Estense con 24 anni d’anticipo

di Lorenzo Crespi

"Con 24 anni di anticipo l’amministrazione ha ripianato il disavanzo che pesava sul bilancio del Comune di Varese": così l’assessore alle risorse Cristina Buzzetti ha annunciato alla città la notizia del recupero del disavanzo pregresso. "Per raggiungere questo obiettivo erano previsti 30 anni, periodo in cui il Comune avrebbe dovuto, un po’ alla volta, coprire un disavanzo di oltre 7 milioni di euro in totale. Noi invece siamo riusciti a raggiungere questo risultato in soli 6 anni, consentendo così alla città di avere una prospettiva differente per il prossimo futuro". Il risultato legato al bilancio è stato presentato dal sindaco Davide Galimberti, l’assessore Buzzetti, la giunta al completo, il presidente della Commissione bilancio Capriolo e i capigruppo di maggioranza. Nel 2016 sul bilancio pesava un disavanzo di oltre 7 milioni di euro (ma si partiva da 10 milioni). Il Comune si era così impegnato a ripianare questo debito a rate, spalmato su un arco temporale di 30 anni. Obiettivo raggiunto invece con largo anticipo. "Siamo molto soddisfatti - spiegano i capigruppo di maggioranza Fisco, Strazzi, Pullara e De Simone - perché la situazione che oggi è stata risolta non ha consentito per anni di realizzare quelle manutenzioni di cui c’è grande bisogno, soprattutto quelle non realizzabili con finanziamenti esterni. Questa situazione però ha anche innescato uno stimolo maggiore nella ricerca di bandi e risorse per realizzare le infrastrutture e i progetti più urgenti per la città, che oggi vedono nel Pnrr un’ulteriore grande opportunità che stiamo cogliendo". Una notizia commentata anche da Luca Carignola, segretario cittadino del Pd. "Non possiamo dimenticare quanto l’attività amministrativa in questi anni sia stata condizionata da questo fardello, una pesante eredità lasciata da Fontana e soci". Ora i passi successivi: "Già con il prossimo rendiconto - conclude l’assessore Buzzetti - avremo un piccolo avanzo di bilancio che potremo utilizzare nel 2023. Ma la prospettiva più ottimistica è per i prossimi anni in cui, senza più il disavanzo da ripianare, avremo più risorse interne per realizzare nuove opere utili alla città".