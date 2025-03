Il 70% dei medici sarà una dottoressa: "Ma pagata peggio"

"Quella medica sta diventando una professione al femminile, e se guardiamo alle generazioni più giovani (35-45 anni), i camici bianchi donne arrivano a rappresentare il 70% dei medici". Tuttavia "non c’è ancora una vera equità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità e i progressi di carriera". A spiegarlo la presidente nazionale Aidm (Associazione italiana donne medico) Concetta Laurentaci in occasione dell’inaugurazione della sede varesina del sodalizio. Per la dottoressa Maria Laura Tanda, presidente della sezione varesina Aidm, oltre che docente all’ateneo dell’Insubria, le donne risultano laurearsi in medicina con voti più alti rispetto agli uomini, e nonostante questo, dopo la laurea, vengono pagate meno degli uomini (10% in meno).