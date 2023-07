Il 24 la firma dell’Accordo di programma

La data c’è. Lunedì 24 luglio alle 13 i sindaci di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e di Gallarate Andrea Cassani saranno in Regione a firmare l’Accordo di programma del nuovo ospedale unico di Busto-Gallarate che sorgerà nel rione bustese di Beata Giuliana. "Regione e Comuni arriveranno a una struttura adeguata per chi ne avrà bisogno e per chi ci lavorerà", sottolinea il sindaco Cassani, replicando alle polemiche da parte dei Comitati contrari al progetto.

A confermare la data, il governatore lombardo Attilio Fontana per il quale "il 24 luglio si inizia operativamente a realizzare il nuovo ospedale di Busto e Gallarate. Sarà una cosa molto bella, un ospedale avveniristico dotato della tecnologia di miglior qualità. Il futuro che entra nelle nostra provincia". Soddisfatto anche il sindaco di Busto Arsizio Antonelli: "Un passo importante per tutto il territorio, l’Accordo rappresenta la premessa per partire e ora potremo farlo avendo impegni finanziari e tecnici precisi".

A Gallarate invece prosegue la raccolta firme a sostegno della petizione promossa dal gruppo consiliare Obiettivo Comune Gallarate per salvare l’ospedale cittadino e chiedere una ridefinizione del progetto, "non più ospedale unico ma ospedale nuovo" da far nascere come polo d’eccellenza a supporto dei servizi sanitari e ospedalieri di Gallarate e Busto Arsizio. Al momento sono 2.750 le adesioni e la raccolta va avanti.

R.F.