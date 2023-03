I sindaci in coro "Siamo a fianco dei carabinieri"

Sono loro che vivono in prima persona quotidianamente il problema dello spaccio nei boschi, in stretta sinergia con le forze dell’ordine. Un tema che conoscono bene e per il quale hanno espresso tutta la loro preoccupazione: i sindaci delle valli del varesotto hanno portato all’attenzione del sottosegretario Nicola Molteni diversi esempi delle situazioni che si trovano a fronteggiare.

"Non possiamo permetterci che episodi come quello di Castelveccana (nella foto la sera dell’intervento per recuperare il cadavere del maghrebino ucciso) ledano l’attività dei carabinieri - ha detto il sindaco di Sangiano Matteo Marchesi - non ci deve essere paura di fare". Il sindaco di Duno Marco Dolce, a cui ha fatto eco il collega di Casalzuigno Danilo De Rocchi, ha espresso l’auspicio che le forze dell’ordine vengano meglio equipaggiate per contrastare i pusher, mentre dal primo cittadino di Castello Cabiaglio Marco Galbiati è giunta la richiesta di maggior personale sul territorio. L.C.