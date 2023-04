I pusher inseguiti a Milano "Ecco come li abbiamo presi"

di Nicola Palma

Gli sguardi che si incrociano per un attimo e il sospetto che quei due possano nascondere qualcosa. L’alt ignorato e la Passat che prende sempre più velocità. L’allarme via radio e la fuga in piena notte. Il tratto di A7 contromano e lo schianto in piazza Maggi a Milano, all’imbocco della Milano-Genova. Flash dall’inseguimento da film andato in scena nella notte tra sabato e domenica, concluso con l’arresto di due marocchini di 29 e 33 anni, uno dei quali (Anas Khouja) inseguito da un provvedimento di fermo che lo descrive come il ras della droga nei boschi del Varesotto. A bloccarli i carabinieri del Radiomobile, guidati dal tenente colonnello Carmine Elefante; e in particolare i militari della "prima terza", coordinati dal luogotenente Massimo Nigro, 37 anni di servizio di cui 28 sulle macchine del pronto intervento.

Luogotenente Nigro, come si gestiscono momenti così concitati?

"Bisogna mantenere sangue freddo e lavorare di squadra, scambiandosi continuamente informazioni sulle rispettive posizioni. Conta tantissimo la conoscenza del territorio: non basta indicare il nome della via che si sta percorrendo, è necessario soprattutto sapere dove porta e provare ad anticipare le mosse dei fuggitivi, così da dar modo agli altri colleghi di convergere in un punto preciso. Al netto dell’imprevedibilità".

Imprevedibili come i due di domenica, che hanno percorso contromano un tratto di A7.

"In casi come questo, dobbiamo essere sempre capaci di coniugare due esigenze: da una parte, quella di portare a termine il lavoro e bloccare i fuggitivi; dall’altra, non mettere a rischio la nostra incolumità e quella delle altre persone che in quel momento si trovano per strada, per evitare che una situazione già complicata si trasformi in qualcosa di più grave".

Dopo lo schianto, la fuga a piedi. Dove li avete intercettati?

"Li abbiamo rivisti poco dopo in viale Famagosta. Non avevano alcun segno dell’incidente: camminavano tranquillamente, ma ogni tanto si voltavano per vedere se avessero qualcuno alle spalle. Li abbiamo controllati e dai terminali sono venuti fuori una notifica per uno e il fermo per l’altro: questo ci ha dato modo di approfondire le verifiche".

Visto che erano illesi, come siete riusciti a ricollegarli alla Passat?

"Abbiamo avuto l’intuizione di controllare la gallery dei cellulari: uno degli arrestati aveva in memoria uno scatto che lo riprendeva vicino a quella macchina all’autolavaggio, l’altro una foto della carta di circolazione. Così abbiamo avuto la certezza che i due fuggitivi della Passat erano proprio loro".