I fucilati della Leopoldina, chiariti ruoli e dinamica

Non fu il comandante dell’operazione di rastrellamento alla cascina Leopoldina del 6-7 luglio 1944, che portò all’arresto di quattro partigiani e altre dodici persone, ad ordinare la fucilazione dei partigiani nel cortile della caserma di via Monti a Milano. Con loro Carlo Fiocchini, capitano della Guardia Nazionale Repubblicana, si era infatti impegnato a non fucilarli ma solamente a deportarli. A decidere per la fucilazione fu il colonnello Gianni Chiabrera, indignato dal fatto che i quattro partigiani non fossero stati uccisi subito dopo il fermo in cascina. Fiocchini rifiutò di eseguire l’ordine e per questo venne degradato e trasferito. Sotto il fuoco di un drappello di soldati caddero Carlo Berra (il più anziano, 30 anni) e Giovanni Gualdoni (20 anni) di Cuggiono, Giordano Giassi (24 anni) e Giovanni Gianni (19 anni) di Tornavento. A Cuggiono la notizia della fucilazione la portò Carlo Mattei, il conducente dell’ambulanza dell’ospedale cuggionese che era stata sequestrata per trasferire a Milano uno dei quattro partigiani feriti, il Gualdoni. Quest’ultimo venne ucciso non come gli altri tre in piedi, accanto ad un muro, ma seduto su una sedia.

Al processo, in cui era imputato di omicidio, Fiocchini venne assolto. Chiabrera non fu processato perché nei mesi successivi a quell’episodio venne ucciso. Cosicchè l’eccidio della Leopoldina è rimasto senza colpevole. Fu processato, a Varese, anche Luigi Baratelli, il sedicente conte Della Rocca, di Castiglione Olona, addetto all’Ufficio politico investigativo di Varese. Fu lui ad infiltrarsi tra i partigiani cuggionesi e ad indirizzare il rastrellamento verso la cascina Leopoldina. Condannato a 8 anni di reclusione, di cui cinque condonati, beneficiò dell’annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Le notizie sono state raccolte dallo storico abbiatense Mario Comincini (nella foto) che, da anni, ha iniziato delle ricerche sui documenti relativi al processi delle stragi nazifasciste che si verificarono dopo l’8 settembre 1943 nel Castanese e nel Magentino. I quattro partigiani uccisi dopo il rastrellamento alla cascina Leopoldina sono stati ricordati ieri sera con una messa a Cuggiono. Domenica ci sarà la biciclettata nei luoghi della Resistenza. Giovanni Chiodini