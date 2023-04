I calciatori in veste green Mettono a riposo il pallone e ripuliscono il Villoresi

di Paolo Mattelli

Sport di gruppo con un occhio rivolto all’ambiente per i ragazzi dell’associazione dilettantistica la Rete di Busto Garolfo. Un allenamento fuori dall’ordinario in qualità di ospiti all’interno della seicentesca villa Villoresi di Busto Garolfo per una chiacchierata con il proprietario Valerio Villoresi il cui bisnonno Filippo era il fratello di quell’Eugenio Villoresi che realizzò il famoso canale che attraversa per 86 chilometri parte della Lombardia fino a Cassano d’Adda.

Una settantina di giovanissimi calciatori hanno appreso dalle parole di Valerio come la determinazione e l’inusuale visione green di Eugenio Villoresi portarono alla realizzazione di un sogno, quello di dare acqua ai contadini locali, coltivato per anni e che l’autore non vide realizzato a causa della sua prematura scomparsa il 12 novembre 1879. Il canale inaugurato nel 1884 bagna oggi 85mila ettari di terreni un tempo arsi dalla siccità dando un futuro a migliaia di aziende agricole lombarde. Inserita nel progetto “Calcio Solidale“ l’iniziativa della scorsa settimana ha portato i giovani sportivi ad una riflessione sul corretto rapporto tra uomo e natura. A illustrare il valore ambientale di questo canale artificiale anche Chiara Pisoni del Consorzio tutela del Villoresi, che ha richiamato l’enorme importanza del corso d’acqua che ha modificato il volto del territorio. Al termine dell’incontro all’interno del prestigioso parco che fa da sfondo alla villa, i ragazzi hanno infilato guanti a imbracciato scope per dare una ripulita ad un tratto dell’alzaia che costeggia il canale raccogliendo i rifiuti nei sacchi per la spazzatura.