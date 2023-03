Hashish nel parchetto Denunciato diciottenne con quindici dosi pronte

Denunciato un diciottenne italiano, sorpreso in un parco pubblico, in compagnia di altri giovanissimi, con hashish. Quindici in tutto le dosi di fumo singole, che gli agenti del commissariato di Busto Arsizio hanno sequestrato dopo aver trovato anche bilancino e materiale per il confezionamento. I guai per il giovane sono cominciati nel parco comunale di via Milani, dove i poliziotti all’ora di pranzo hanno notato un gruppetto di ragazzi su una panchina e, dopo essersi avvicinati, i resti di spinelli a terra. A quel punto è scattata la perquisizione e dalle tasche del diciottenne sono saltate fuori le prime sei dosi, seguite poi da altre nove. Inequivocabili i messaggi sul cellulare, destinati a perfezionare compravendite di hashish.