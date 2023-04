Hashish marchiato Gomorra Maxi sequestro, due in carcere

In prima linea nella lotta allo spaccio di droga l’altro giorno gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio hanno effettuato una nuova operazione che ha portato all’arresto di due uomini, un italiano di 53 anni e un marocchino di 47 e alla denuncia di un italiano di 64 anni oltre al sequestro di 24 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana. Ai poliziotti era stata segnalata la targa di un’auto sospettata di essere utilizzata per traffici di droga. Sono quindi stati effettuati accertamenti dai quali è emerso che la macchina era intestata ad un’anziana donna originaria del Marocco e residente a Busto Arsizio ma era in uso al figlio quarantasettenne, con precedenti in materia di droga. L’indagine ha portato gli uomini a Trezzano sul Naviglio dove era segnalata la macchina sulla quale doveva essere caricata una partita di "fumo" destinata al commercio nella zona bustese. Gli operatori di Polizia hanno intercettato l’auto bloccandola mentre usciva da un edificio nella zona industriale di Trezzano. Alla guida hanno sorpreso l’italiano di 53 anni, residente a Milano, già noto alle forze dell’ordine. Nel bagagliaio c’era un sacco con 200 panetti di hashish marchiati "gomorra" per un totale di oltre 20 chilogrammi. Poco dopo i poliziotti hanno individuato l’appartamento nel quale era stata custodita la droga, occupato da un italiano di 64 anni, all’interno hanno trovato altri 20 panetti di droga con lo stesso marchio – per oltre 2 chilogrammi –, e circa mezzo chilo di marijuana. A quel punto, essendo probabile il coinvolgimento del marocchino quarantasettenne possessore dell’auto, gli agenti lo hanno cercato rintracciandolo nei pressi del suo domicilio di Marnate, dove sono stati trovati altri 1200 grammi di hashish. Il cinquantatreenne italiano e il quarantasettenne marocchino sono stati arrestati e condotti in carcere mentre il sessantaquattrenne è stato denunciato a piede libero. Continua dunque senza tregua l’attività di contrasto allo spaccio da parte degli uomini del Commissariato di Busto Arsizio, diretto da Franco Novati, sede quella bustese che alla recente festa della Polizia il questore di Varese Michele Morelli ha definito tra le più efficienti in Italia. E nel bilancio delle operazioni effettuate nel 2022 sono numerose proprio quelle finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Rosella Formenti