Hanno assaltato sette farmacie È la banda dei minorenni rimasti soli

In un mese hanno assaltato e derubato sette farmacie e una pizzeria nel Comasco, altre tre in provincia di Varese a gennaio. Ora i carabinieri del Nucleo Operativo di Cantù, hanno dato un nome e un volto a buona parte della banda che ha imperversato a ottobre dello scorso anno, quattro dei quali raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono tutti minorenni, coetanei di 16 anni, tre marocchini e un algerino, in Italia senza fissa dimora. Minori non accompagnati che sono ospiti di comunità dalle quali periodicamente spariscono. Dopo la scia di spaccate, si erano allontanati dalla Provincia di Como: uno di loro si trova nel carcere minorile di Potenza, un altro è stato rintracciato a Reggio Emilia. I colpi sono stati commessi in concorso con altri ragazzi, quasi sempre in gruppi di tre, ma i carabinieri hanno potuto identificare solo quelli che hanno lasciato impronte o sono stati ripresi dalle telecamere. I primi furti, tutti commessi di notte, risalgono al 18 ottobre, quando con in tre un tombino avevano sfondato l’ingresso della farmacia Comunale di Cermenate, allontanandosi a casa dell’arrivo di alcune persone. Avevano quindi ripiegato sulla pizzeria Napoletano, sempre a Cermenate in via Saba, dove avevano sfondato la vetrine con il blocco di cemento di un ombrellone e rubato 1000 euro di fondo cassa. La notte successiva avevano colpito la farmacia di Montano Lucino: dopo aver alzato a forza la serranda, avevano aperto le porte scorrevoli, e rubato 20 euro. La stessa notte, con la stessa tecnica, dalla farmacia di Breccia avevano fatto sparire 1000 euro e un telefono cellulare. Il 22 ottobre era toccato alla farmacia Rivolta di Luisago, 2000 euro di bottino, mentre il 23 alla farmacia di Lurate Caccivio, altri 2000 euro presi dal fondo cassa. La stessa notte, avevano nuovamente tentato il colpo alla Comunale di Cermenate, senza accorgersi che era di turno e che all’interno c’era il farmacista, la cui presenza li aveva messi in fuga. Infine il 31 ottobre era stata derubata la farmacia Guidi di Inverigo, 2000 euro. I carabinieri gli hanno inoltre attribuito tre furti simili avvenuti a gennaio in farmacie in provincia di Varese: Ternate, Varano Borghi e Cimbro di Vergiate. Paola Pioppi