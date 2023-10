Halloween: niente festa con polemica

Braccio di ferro fra Comune e Pro loco e la festa di Halloween salta. Alla base la decisione da parte dell’amministrazione del sindaco Fabrizio Allevi (nella foto) di non concedere il patrocinio alla festa programmata da tempo dalla Pro loco. Da qui la decisione da parte dell’associazione di annullare la festa stessa. Con tanto di polemica: "Visto che l’evento non è gradito all’amministrazione, nonostante la nostra disponibilità ad organizzare una festa, come quella dello scorso anno per i bambini, ci troviamo nell’impossibilità di poterla effettuare" hanno spiegato gli organizzatori secondo i quali l’iniziativa non sarebbe in linea con le finalità istituzionali dell’amministrazione comunale.

Da parte sua il sindaco Fabrizio Allevi spiega: "In merito alla questione inerente i festeggiamenti di Halloween 2023, l’amministrazione comunale di Turbigo precisa che tutt’ora l’associazione Pro loco è libera di organizzare qualsivoglia manifestazione. In modo particolare, il mancato rilascio del patrocinio non è in alcun modo ostativo per l’organizzazione di alcun tipo di evento e ribadiamo, nel caso di specie, che l’amministrazione comunale non ha vietato l’organizzazione dell’evento Halloween 2023. Spiace che alcune scelte, che nulla c’entrano con il non voler promuovere iniziative per i bambini e giovani turbighesi, vengano strumentalizzate". Nella polemica è entrata anche la Pro loco di Casorezzo con un post polemico sui social nei confronti dell’amministrazione comunale turbighese: "Non capiamo perché l’amministrazione non gradisce l’evento. Con quale motivazione hanno rifiutato il patrocinio? Siamo solidali con voi". Alla base della decisione da parte della Pro loco ci sarebbero i costi per la festa stessa che senza il sostegno da parte del comune di Turbigo sarebbero gravosi per la stessa associazione.Christian Sormani