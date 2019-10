Pavia, 16 ottobre 2019 - «Possibili ritardi al momento stimati fino a 30 minuti e variazioni a causa di un guasto alla linea elettrica che si è verificato in stazione a Pavia». Alle 8.34 di ieri i pendolari sono stati informati del guasto che si era verificato nelle prime ore del mattino e che i tecnici di Rfi erano arrivati a Pavia per sistemare e consentire il ripristino della circolazione. Ma il problema ha causato ritardi sulle linee da e per Milano e verso Alessandria.

A farne le spese sono stati coloro che utilizzano i treni per raggiungere il posto di lavoro o l’università. Sulla linea S13 il treno delle 8.09 è partito da Pavia alle 8.36 e il successivo delle 8.39 ha avuto quasi 40 minuti di ritardo. Non è andata meglio al regionale 2182 che avrebbe dovuto arrivare a Milano Certosa alle 9.04, invece è partito da Pavia con 26 minuti di ritardo. E pure chi da Milano doveva raggiungere Pavia ha avuto dei problemi. Il treno che nel capoluogo pavese solitamente arriva alle 8.21 e serve soprattutto gli studenti dell’Ateneo è partito con forte ritardo e quello che da Milano Bovisa arriva a Pavia alle 10.51 è giunto in stazione un quarto d’ora dopo a causa dei ritardi accumulati dagli altri treni. Un bus sostitutivo ha viaggiato al posto del treno 24194 che parte da Voghera alle 8.19 per arrivare a Pavia alle 8.45 e del 24195 che da Pavia raggiunge Voghera alle 9.43.

Per un guasto a un altro convoglio, è partito in ritardo anche il 10580, che da Stradella arriva a Milano Greco Pirelli alle 9.14, mentre ieri si è fermato a Lambrate. Difficoltà anche per i treni in arrivo e diretti in Liguria a causa del maltempo e per i danni alla linea ferroviaria tra Genova Voltri e Cogoleto. E il primo temporale autunnale ha bagnato pure i corridoi di alcune carrozze usate dai pendolari, mentre a Mortara pioveva anche sotto le pensiline della stazione.