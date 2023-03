Gruppo Cap avanti tutta coi progetti per limitare le emissioni di CO2

Quasi 100mila tonnellate di anidride carbonica compensate, 2 progetti a sostegno di infrastrutture sostenibili in Madagascar e India, uno dei Paesi dove i problemi delle emissioni e della transizione green sono particolarmente delicati, e un progetto che contribuisce al contenimento delle emissioni cinesi sostenendo la costruzione di una centrale idroelettrica nel Sichuan. A ciò si aggiunge l’adesione al percorso di Science Based Target Initiative, iniziativa nata come guida internazionale per favorire le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Gruppo Cap, la water utility che gestisce i comuni della Città metropolitana di Milano, prosegue nel cammino verso la sostenibilità ambientale e conferma la certificazione ISO 14064 estesa quest’anno allo scopo e per il terzo anno consecutivo è carbon neutral, grazie all’acquisto di crediti di carbonio finalizzati allo sviluppo di ambiziosi progetti infrastrutturali nel segno della decarbonizzazione.