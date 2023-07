Grazie ai fondi del Pnrr In corso 34 progetti: il totale è di 110 milioni

di Lorenzo Crespi

Ben 34 progetti per un valore di 110 milioni di euro per Varese grazie alle risorse europee. Da gennaio ad oggi il 74% dei progetti finanziati è in fase avanzata tra avvio dei lavori, gara pubblicata e in alcuni casi con interventi già realizzati. L’82% delle risorse ottenute è già in fase di utilizzo da parte dell’amministrazione. È il bilancio dei fondi Pnrr a Varese stilato dal sindaco Davide Galimberti. 13 progetti vedono già la gara aggiudicata e l’avvio dei lavori per un valore di oltre 60 milioni di euro. Per 6 progetti invece ci sono le gare in corso per un valore di circa 30 milioni di euro. Nove interventi si trovano in fase di progettazione per circa 20 milioni di euro.

E sono sei intanto le opere già completate per un valore di oltre 500mila euro. "Sono dati che mostrano i risultati del grande lavoro di questi mesi, dal momento che in poco tempo è stato pienamente raggiunto un obiettivo significativo, grazie al lavoro di squadra di tutti gli uffici e assessorati coinvolti, con il coordinamento dell’ufficio dedicato all’attuazione del Pnrr", ha detto Galimberti. Il sindaco ha inoltre ricordato l’accordo stipulato con la Guardia di Finanza per incrementare i controlli sulle aziende partecipanti ai bandi. Passando dai numeri ai progetti sono in corso i lavori per il nuovo Informagiovani, mentre è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’asilo Le Costellazioni (l’intervento inizierà a fine agosto). Stesso discorso per la realizzazione del nuovo polo scolastico Don Rimoldi, che vedrà l’avvio dei lavori in estate. Lavori iniziati invece alla Scuola Don Bosco, mentre a fine settembre inizieranno quelli per la realizzazione della palestra di arrampicata e del polo sportivo di San Fermo. Terminata invece la progettazione per la nuova pista ciclabile: è in corso la gara per l’aggiudicazione dei lavori. In fase di progettazione l’intervento contro il dissesto idrogeologico alla Martica e quello legato al polo 0-6 di San Fermo. Sono stati aggiudicati anche i lavori per la riqualificazione di Villa Augusta, mentre per la piscina di Villa Mylius la gara è in corso. A Biumo è iniziato da Casa Frasconi l’intervento per il nuovo studentato, mentre è in corso la progettazione per Villa Baragiola ed è in corso di valutazione la proposta di project financing per l’ex macello civico. Infine sono stati acquistati, grazie alle risorse Pnrr, 9 nuovi autobus elettrici.