Grandinata e forte pioggia, nubifragio a Varese: traffico in tilt e strade allagate

Varese, 23 settembre 2025 – Ancora maltempo in Lombardia (come da previsioni e come da allerta meteo). Nel pomeriggio di oggi un violento nubifragio ha colpito la provincia di Varese. Temporali ma non solo: in alcuni punti, è caduta copiosa anche la grandine. Disagi in particolare nell'area del capoluogo e delle valli, con problemi alla circolazione stradale e ferroviaria.

A Varese strade allagate e disagi sui treni

A Varese traffico in tilt con strade allagate e fiumi d'acqua. Delle code hanno risentito anche le corse degli autobus, con alcune linee urbane che sono state limitate nel loro percorso. Problemi anche per i treni, come comunicato da Trenord. A causa di danneggiamenti alla linea ferroviaria dovuti al maltempo la circolazione è stata momentaneamente sospesa tra le stazioni di Malnate e Varese-Casbeno: tre i treni cancellati.

Si segnalano inoltre ritardi dovuti ad un veicolo che ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello in prossimità di Varese-Casbeno. Ritardi anche sulla linea tra Varese e Gazzada. Problemi anche in Valceresio, tra Bisuschio e Cuasso, a causa di un significativo allagamento in via Martinelli a Bisuschio e dell'impossibilità di transito: limitate a Bisuschio le corse di Autolinee Varesine per Cavagnano. Disagi e interventi dei Vigili del fuoco anche a Induno Olona, Besano e Arcisate, dove i bambini dell'asilo sono stati fatti salire al primo piano per l'allagamento del piano terra. A Brusimpiano chiusa la strada statale 344 per Porto Ceresio in seguito alla frana.

Allerta meteo gialla in Lombardia oggi e domani

Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di oggi, martedì 23 settembre, e per rischio temporali fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 settembre, diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Durante le allerte si raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate, sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Si ricorda che è necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.