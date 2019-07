Varese, 4 luglio 2019 - Sempre meno famiglie italiane mettono al mondo figli. In un quadro così desolante ci sono però piccoli segnali di speranza, come quello che arriva da Graglio, borgo di poche decine di anime, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca. Siamo nelle Prealpi, le montagne del Varesotto: qui Laura Locatelli, 36 anni, si è trasferita quattro anni fa da Genovacon il compagno Roberto, 35 anni. E lo scorso 20 giugno è nata Agata: in tutta la valle non si festeggiava un nascita da ben 28 anni.



Avete scelto di mettere al mondo vostra figlia in un contesto non semplice. Come mai questo atto di coraggio?

«Credo che nonostante le difficoltà di abitare lontano dalla città questo sia il posto migliore dove crescere una bimba. C’è tanto verde, ci si conosce tutti ed è un ambiente tranquillo e a misura d’uomo».

Come vi organizzerete dal punto di vista pratico?

«Babysitter non ce ne sono, ma per fortuna potrò contare sull’aiuto di alcune amiche e dei genitori del mio compagno, oltre all’aiuto dei miei che abitano a Genova ma vengono a trovarmi spesso».

Per le visite mediche invece dovrete fare lunghi spostamenti?

«Per il pediatra e per le visite specialistiche devo scendere fino a Luino e percorrere circa 40 minuti di strada. Attualmente in valle viene solo il medico di base una volta alla settimana. Speriamo che nascano presto altri bambini: ci sono coppie giovani che mi auguro seguano il nostro esempio».

Agata potrà andare a scuola in valle o dovrà spostarsi?

«In tutta la val Veddasca non ci sono scuole, anche per l’asilo bisogna spostarsi una mezz’oretta. C’è uno scuolabus, che però arriva solo a metà strada e ci dovremo organizzare. Ma ne vale la pena».

Come è stata accolta la nascita dai vostri compaesani?

«Sono stati felicissimi, è stata una grande gioia per tutti.Perchè la nascita di Agata è stata un momento di speranza. Io gestisco l’unico negozietto della valle, dove si possono trovare generi alimentari e tutto quello che serve alla gente del posto e i miei clienti mi hanno seguitaper tutti i nove mesi della gravidanza. Sono molto curiosi di incontrare la piccola e per sabato abbiamo organizzato un aperitivo in bottega, la sua prima uscita in pubblico».

Cosa ne pensi di questa Italia che fa sempre meno figli?

«Credo che la situazione nel nostro Paese sia molto complicata e capisco tanti miei coetanei che non se la sentono di mettere al mondo un bambino. Le prospettive future sono un’incognita per noi, figuriamoci per la prossima generazione».

Nonostante tutto però adesso sei mamma. Pensi di allargare la famiglia in futuro?

«Per ora iniziamo con un figlio, il mio compagno ne vorrebbe cinque e potremmo davvero contribuire alla crescita demografica... Si vedrà, di certo un fratellino o una sorellina sarebbe bello. E poi con noi vivono anche tre cani!»

Quali sono le opportunità per chi vive in un luogo così isolato? Come va il negozietto che gestisci?

«È stata un’occasione che ho voluto cogliere al volo dopo che mi sono trasferita. In città faticavo a trovare un’occupazione e allora ho deciso di tornare nel paesino dei bisnonni dove ho sempre trascorso tutte le estati. Col negozio oltre all’aria pulita e alla natura ho trovato anche un lavoro, ma dal punto di vista economico si fa davvero fatica».