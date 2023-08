Gorla, blitz nei boschi dello spaccio: arrestati due pusher con 40mila euro in contanti

Gorla Minore (Varese) – Arrestati due giovani marocchini, 20 e 22 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Saronno, Gorla Minore e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna si sono inoltrati nei boschi a Gorla Minore, nella zona adiacente via Colombo, in un punto in cui, non visti, hanno potuto osservare il viavai di spacciatori e acquirenti. Sono quindi intervenuti riuscendo a bloccare due pusher dopo un inseguimento nella fitta vegetazione.

I due marocchini sono stati trovati in possesso di dieci dosi di cocaina e di una busta di cellophane con all’interno una modica quantità di hashish. Inoltre, confezionati all’interno di due buste sono stati trovati circa 40mila euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio, con ogni probabilità provento dell’attività di spaccio. Per entrambi è scattato l’arresto.