Giù i tigli malati e pericolanti "Ora più sereni"

Tigli malati e dunque pericolosi, abbattuti a Jerago con Orago in viale Rejna l’altro giorno venti esemplari, su 66 presenti. "Abbiamo accelerato l’iter, perché la sicurezza viene al primo posto. Ora siamo più sereni" – ha detto il sindaco Emilio Aliverti (nella foto). Le perizie dell’agronomo non lasciavano dubbi, come pure le immagini dei tronchi tagliati, cavi all’interno, gli alberi erano gravemente malati, dunque la soluzione era l’abbattimento. Ad accelerare l’intervento il timore che con condizioni meterologiche avverse, come succede sempre più spesso con forti temporali, sarebbe aumentato il rischio di una loro caduta. Ora l’amministrazione comunale proseguirà con l’opera di riqualificazione e messa in sicurezza del viale lungo il quale gli alberi tagliati saranno sostituiti con nuove piantumazioni. Non sono mancate le polemiche in passato, già con la prima amministrazione guidata da Emilio Aliverti , nel 2021 con una raccolta di firme promossa dal gruppo consiliare di opposizione Gente di Jerago con Orago per fermare l’abbattimento che secondo un primo progetto per realizzare una pista ciclabile avrebbe toccato tutti gli alberi, progetto sul quale è successivamente intervenuta la Soprintendenza ridimensionando l’intervento e salvaguardando il viale storico. Le polemiche non sono mancate anche durante la recente campagna elettorale che ha visto la riconferma di Aliverti, l’altro giorno è arrivato il taglio degli esemplari ritenuti pericolosi perché a rischio caduta. In un post sul suo profilo social il sindaco ha pubblicato le fotografie dei tigli abbattuti e ha scritto " Le foto, appena scattate, confermano la valutazione dell’esperto. Complici le cronache di questi giorni e una situazione meteorologica instabile, abbiamo dato una accelerata a questa operazione, assicurando così la priorità assoluta: la sicurezza di cose e persone". R.F.